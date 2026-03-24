come la guerra ha cambiato la nostra vita

Nel febbraio del 2022 arrivò la notizia che dovevamo restare a casa perché era iniziata la guerra tra l’Ucraina e la Russia. Durante la prima settimana avevamo paura di uscire di casa, ma piano piano ci siamo abituati a questa nuova realtà. Frequentavamo una scuola con dodici classi. Durante la giornata c’erano sette ore di lezione. Tutto questo è stato cancellato dai bombardamenti. Avevamo un buon rapporto con i docenti e compagni di classe. Vivevamo anche bei momenti di svago, come la festa di settembre, quando ci riunivamo nel giardino e recitavamo poesie. In ottobre avevamo le vacanze autunnali della durata di due settimane. Poi arrivavano le vacanze invernali, quelle di Natale e di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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