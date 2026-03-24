Come giocherà il Brasile al Mondiale? Ancelotti svela la tesi del Carnevale

Il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha dichiarato che i primi mesi trascorsi nel paese hanno contribuito a definire il modo di giocare della squadra. Ancelotti ha spiegato che questa esperienza gli ha fornito le basi per immaginare le modalità di gioco della formazione durante il prossimo Mondiale. Le sue parole fanno riferimento a un collegamento tra il periodo di adattamento e le strategie adottate in vista della competizione.

Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Seleçao, ha spiegato come i primi mesi trascorsi in Brasile lo abbiano aiutato a immaginare il modo di giocare della sua squadra. Guarda il video (credits @SBT SPORTS). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come giocherà il Brasile al Mondiale? Ancelotti svela la tesi del... Carnevale Articoli correlati Ancelotti torna nello staff del Brasile per la preparazione al MondialeDavide Ancelotti, figlio del Carlo Ancelotti, rientra nello staff della nazionale brasiliana per le amichevoli di preparazione al Mondiale 2026. Ancelotti e la nuova vita come ct del Brasile: lontano dallo stress e con lo sguardo rivolto al MondialeJuventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano. Non ci sia aspetta niente di che dal Brasile di Carlo #Ancelotti Contenuti e approfondimenti su Come giocherà il Brasile al Mondiale... Discussioni sull' argomento Ancelotti chiama Bremer e Wesley, ancora niente Neymar: Quando sarà al 100%...; Brasile, Neymar ancora escluso ma non si arrende; Francia, i convocati di Deschamps per le amichevoli con Brasile e Colombia; GP Brasile, Pecco Bagnaia: I problemi al posteriore? Ducati ha lavorato molto. Biaggi: Aprilia si giocherà il mondiale fino in fondoLa doppietta Aprilia in Brasile, con la vittoria di Bezzecchi e il secondo posto di Martin, rilancia alla grande le ambizioni della Casa di Noale per la corsa al titolo. Un'ipotesi che non è impossibi ... sport.sky.it Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell e si aggiundica così la coppa del mondo di specialità, regalando un altro pezzo di storia al Brasile - facebook.com facebook Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell e si aggiundica così la coppa del mondo di specialità, regalando un altro pezzo di storia al Brasile #WinterSport #Alp x.com