Nessun giocatore del Milan è stato convocato dalla Nazionale per le prossime partite decisive per la qualificazione ai Mondiali. Questa situazione rappresenta un cambiamento rispetto al passato, quando diversi ex rossoneri avevano vestito la maglia azzurra. La scelta del commissario tecnico di escludere i giocatori del club meneghino desta sorpresa, considerato il ruolo storico di alcuni ex calciatori del Milan in nazionale.

I tempi cambiano e in qualche modo anche la Nazionale è lo specchio di certe trasformazioni. C’erano infatti una volta le squadre-guida che, tradizionalmente, davano il maggiori numero di giocatori alla Nazionale. Qualche volta si è andati anche oltre, con i famosi blocchi: formazioni trapiantate in azzurro quasi per intero. Una scorciatoia, magari, per quegli allenatori che preferivano andare sul sicuro, limitando al massimo i problemi legati alla costruzione e alla coesione di un gruppo-mosaico. La massiccia presenza degli stranieri impedisce al giorno d’oggi solo di pensare a una cosa del genere. Ma colpisce che tra i 28 convocati di Gattuso, per gli spareggi - parliamo al plurale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come cambiano i tempi: neanche un rossonero in Nazionale. Milan, dove sono finite le tue radici?

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