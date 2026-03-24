Nelle grandi città italiane, i risultati del referendum hanno mostrato una netta differenza tra le aree centrali e le periferie. Il sì ha prevalso principalmente nelle zone più centrali, mentre in quartieri di Napoli e Palermo si sono registrati risultati più contrastati. Le votazioni si sono svolte strada per strada, riflettendo le diverse sensibilità tra i vari quartieri.

Il Sì ha vinto quasi solo nelle zone più centrali, e a Napoli e Palermo ci sono quartieri in cui il No ha preso più dell'80 per cento Nelle grandi città italiane la maggior parte delle persone ha votato No al referendum respingendo la riforma della magistratura proposta dal governo: era un risultato abbastanza previsto, visto che il centrosinistra (che sosteneva il No) ne governa molte e in generale nelle città va forte, sia al nord che al sud. I dati diffusi dal ministero dell’Interno permettono però di capire in modo ancora più dettagliato come è andata nei quartieri e addirittura nelle singole sezioni, in quali zone il No ha vinto con un distacco molto superiore alla media e le poche in cui il Sì è riuscito a prevalere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Com’è andato il voto al referendum nelle grandi città, strada per strada

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