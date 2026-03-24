Andare in pensione nel 2026 per non dovere affrontare gli aumenti dell’età pensionabile nel 2027. Molti fra coloro i quali hanno già maturato i requisiti per andare in pensione ci stanno pensando, dal momento che dal 2027 il sistema previdenziale italiano vede salire di un mese l’età per lasciare il lavoro, con ulteriori incrementi già programmati. Come andare in pensione nel 2026. Il sistema previdenziale italiano è sotto pressione per alcuni fattori ormai strutturali, ovvero: l’invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite e dei contributi, il fatto che i lavoratori migranti rimpiazzano solo parzialmente e in maniera insufficiente i lavoratori italiani che vanno scomparendo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Come andare in pensione nel 2026 prima degli aumenti di età del 2027

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