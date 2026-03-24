Colpo nella notte tra gli ulivi ladri nel locale dedicato alla degustazione

Scenario insolito per un furto con scasso: il Bar dell’Olio di Fasano. I malviventi hanno forzato l’ingresso della struttura di contrada Coccaro per svuotare la cassa. Indagano i carabinieri FASANO – Un raid fulmineo è avvenuto nel corso della nottata ai danni di una suggestiva realtà del territorio. Nel mirino dei soliti ignoti è finito il Bar dell’Olio, situato in contrada Coccaro, a breve distanza dalla strada provinciale 4 che collega Fasano alla costa. Uno scenario davvero insolito per un furto. Si tratta, infatti, di un esercizio che sorge nel pieno della campagna. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito con estrema rapidità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Leggi anche: Colpo alla Banca di San Marino, furto nel caveau: i ladri chiusi dentro di notte

Leggi anche: Castellammare, colpo nella notte a una gioielleria: ladri via con bottino da 300mila euro

Altri aggiornamenti su Colpo nella notte tra gli ulivi ladri...

Temi più discussi: Ladri assaltano due auto parcheggiate e un distributore di benzina: doppio colpo nella notte; Colpo lampo in tabaccheria: in 80 secondi rubano tutto; Creme, sieri e spazzolini rubati dal supermercato: colpo da 1.800 euro; Ultimo colpo di coda dell’inverno: nevicata di marzo, tra Monregalese e Cuneese.

Una lite tra stranieri finisce in tragedia: omicidio nella notte al bivio di OlmoUn giovane è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla gola ... msn.com

GF Vip, lite furiosa tra Antonella Elia e Adriana Volpe su Delle Piane: poi il colpo di scena nella notteNotte ad alta tensione emotiva al Grande Fratello Vip 2026, dove Antonella Elia e ... msn.com

Batti un colpo se tiferai per Sinner oggi al Miami Open facebook

Altro che primavera: tra giovedì e sabato arriva un vero colpo di coda invernale. Gli spaghi previsionali sono piuttosto chiari: tra giovedì e sabato i valori termici scenderanno fino a 5-6°C sotto la media del periodo, con un raffreddamento più marcato soprat x.com