Colpo lampo in tabaccheria | in 80 secondi rubano tutto

San Benedetto, 24 marzo 2026 – Ammonta a oltre 10mila euro il furto di sigarette e Gratta & Vinci ai danni della tabaccheria – edicola di Guido Cantalamessa, in via Conquiste a San Benedetto. Il colpo nella notte tra domenica e lunedì. I quattro malviventi, probabilmente membri di una banda ben organizzata, sono entrati in azione dopo le due della notte fra domenica e lunedì, con arnesi da scasso, volto coperto da passamontagna e torce a batteria applicate sulla fronte per farsi strada nel buio. Un’azione fulminea, durata appena 80 secondi come si evince dalle telecamere a circuito chiuso installate fuori e dentro la tabaccheria. Il racconto del titolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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