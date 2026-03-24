Durante una puntata di 'Maracanà' su TMW Radio, l’ex calciatore ha commentato la situazione del campionato, affermando che non si può considerare riaperto. Ha inoltre indicato il Napoli come l’unica vera antagonista dell’Inter nella corsa al titolo, senza aggiungere ulteriori dettagli o valutazioni.

Francesco Colonnese, ex difensore di Inter e Napoli tra le altre, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A, non riaperta nonostante il pari dell'Inter con la Fiorentina. Ecco tutte le sue dichiarazioni durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. Manca intensità all'Inter? "Sì, manca anche questo. La Juve si è fatta recuperare, l'Inter anche. Era andata subito avanti, ma doveva azzannarla la partita. Le squadri forti, quando sono vicine all'obiettivo, devono portare a casa il risultato. Ci vuole più cattiveria, leadership. E portare a casa certe partite, anche se ti manca uno come Lautaro. La Fiorentina è sì in ripresa, ma si era messa subito bene e doveva vincere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Colonnese: “Non credo si sia riaperto il campionato. Napoli vera antagonista dell’Inter”

Articoli correlati

Bonanni: “Campionato riaperto? Non sarei così allarmista. Napoli vera antagonista dell’Inter”Massimo Bonanni, intervenuto in giornata su 'TMW Radio', si è espresso sui vari temi calcistici che ci lascia la 30^ giornata di Serie A.

Scudetto, De Luca: “Campionato riaperto? Non credo. Molto dipenderà però dalla reazione dell’Inter”Il giornalista e conduttore radiofonico Massimo De Luca, nel pomeriggio di oggi, è stato ospite di 'TMW Radio' per commentare i principali temi del...

Tutti gli aggiornamenti su Colonnese Non credo si sia riaperto il...

Temi più discussi: Colonnese: Campionato non riaperto. Inter nella storia in negativo se lo perdesse; Colonnese: Non credo che si sia riaperto il campionato. Se l'Inter perde questo scudetto, entra nella...; Colonnese: Inter, devi tornare subito a vincere. Guai a perdere lo Scudetto; Fiorentina-Inter 1-1, Triplice Fischio - Ancora un pareggio, ancora delusione. E il vantaggio si riduce.

Colonnese: Non credo che si sia riaperto il campionato. Se l'Inter perde questo scudetto, entra nella storia in negativoSe dovesse perdere questo scudetto, l'Inter entrerebbe nella storia in negativo. Intervenendo sulle frequenze di TMW Radio, Francesco Colonnese, ex difensore nerazzurro, ha parlato così dello scenar ... msn.com

Colonnese: Inter, devi tornare subito a vincere. Guai a perdere lo ScudettoOspite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex difensore Francesco Colonnese. Juve, frenata con il Sassuolo: Molte. tuttomercatoweb.com

#Colonnese: "Non credo che si sia riaperto il campionato. Se l'Inter perde questo scudetto, entra nella storia in negativo" x.com

5,379 · 85 | Video Esclusivo del Presidente Alessandro Colonnese Ci siamo, la squadra cinese è qui ed è pronta alla grande sfida del KUNLUN FIGHT SANDA Noi siamo pronti, e voi Tutti a Cinecitta world Sabato 30 Novembre 2019 - facebook.com facebook