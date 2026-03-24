Colombia precipita un aereo militare da trasporto | 66 i morti

In Colombia, un aereo militare di trasporto è precipitato poco dopo il decollo nella regione amazzonica, vicino al confine con il Perù. L’incidente ha causato la morte di 66 persone a bordo. Le autorità stanno ancora intervenendo sul luogo per le operazioni di soccorso e per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente.

In Colombia un aereo di trasporto militare è precipitato poco dopo il decollo nella zona amazzonica del Paese, al confine col Perù. L’aereo trasportava 128 passeggeri, al momento il bilancio è di 66 morti Grave tragedia ieri in Colombia, doveun aereo militare da trasporto è precipitato poco dopo il decollo causando almeno 66 vittime.Il velivolo, un Lockheed C-130 Hercules, trasportava 128 persone, in gran parte militari. L’incidente è avvenuto nei pressi di Puerto Leguizamo, nella regione amazzonica meridionale del Paese, vicino ai confini con Perù ed Ecuador.Secondo le prime informazioni fornite dal ministro della Difesa Pedro Sanchez, l’aereo si è schiantato poco dopo il decollo, senza lasciare il tempo per manovre di emergenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Colombia, precipita un aereo militare da trasporto: 66 i morti Articoli correlati Colombia, precipita aereo militare da trasporto: 80 morti(Adnkronos) – Disastro aereo in Colombia, dove le forze militari hanno annunciato la morte di 80 soldati dopo che l'aereo da trasporto sul quale... Precipita un aereo militare in Colombia: 66 morti. Sconosciute le cause dello schiantoUn aereo militare dell’Aeronautica militare colombiana è precipitato nei pressi di Puerto Leguízamo, nel dipartimento amazzonico del Putumayo, in... Colombian Military Plane Crashes; At Least 66 Killed | C-130 Hercules Down | Firstpost | N18G Tutti gli aggiornamenti su Colombia precipita un aereo militare da... Temi più discussi: Aereo militare precipita in Colombia, 8 morti e oltre 80 feriti; Disastro aereo in Colombia, 80 soldati morti dopo schianto di un Hercules; Colombia, aereo militare caduto: sono almeno 66 le vittime; Colombia, precipita aereo con oltre 100 militari a bordo: 66 morti e decine di feriti. Aereo militare precipita in Colombia: almeno 60 vittimeNon sono ancora note le cause dell'incidente. A bordo del velivolo c'erano 121 persone, soprattutto appartenenti alle forze armate. Si esclude che lo ... avvenire.it Colombia, precipita aereo militare: 66 mortiE’ di 66 morti confermati il bilancio di un incidente aereo avvenuto ieri in Colombia, dove un aereo da trasporto militare con 128 persone a bordo, ... ilsole24ore.com E’ di 66 morti confermati il bilancio di un incidente aereo avvenuto ieri in Colombia, dove un aereo da trasporto militare con 128 persone a bordo, per... - facebook.com facebook Colombia, precipita aereo militare: sale a 66 il bilancio delle vittime x.com