A Roma si apre la “Collettiva di Primavera 2026”, una delle esposizioni più antiche della città. La rassegna mette in mostra opere di artisti contemporanei e tradizionali, offrendo un punto di incontro tra le diverse espressioni artistiche. La manifestazione si tiene nel capoluogo italiano, attirando visitatori e appassionati di arte da diverse zone.

Roma rinnova il suo appuntamento con l’arte grazie alla “Collettiva di Primavera 2026”, una delle rassegne più longeve del panorama espositivo capitolino. Dal 27 marzo al 30 aprile, la Galleria Edarcom Europa apre le porte a una mostra che unisce tradizione e contemporaneità, proponendo un percorso articolato e accessibile a pubblici diversi. L’inaugurazione è prevista per venerdì 27 marzo a partire dalle ore 17:00, momento che darà ufficialmente il via alla rassegna e offrirà ai visitatori una prima occasione di confronto diretto con le opere esposte. L’iniziativa si inserisce in una linea curatoriale consolidata, capace negli anni di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici differenti e di avvicinare anche i non addetti ai lavori al mondo del collezionismo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Collettiva di Primavera 2026: a Roma torna l’arte accessibile tra tradizione e contemporaneità

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