Collescipoli la lettera inviata a Stefano Bandecchi | Comune indifferente alle vicende del paese

Nel comune di Collescipoli, un rappresentante dell’associazione l’Astrolabio ha inviato una lettera al sindaco e all’assessore al turismo. La missiva cita un atteggiamento di indifferenza da parte dell’amministrazione riguardo alle questioni del paese. La comunicazione è stata firmata dal presidente dell’associazione Giuseppe Rogari.

Il presidente dell’associazione culturale l’Astrolabio Giuseppe Rogari: “La bocciatura come uno dei borghi più belli d’Italia è un colpo durissimo per l’immagine di Collescipoli” Una lettera inviata al sindaco Stefano Bandecchi ed all’assessore al turismo Tiziana Laudadio è stata redatta dal presidente dell’associazione l’Astrolabio Giuseppe Rogari. Oggetto della missiva l’esclusione del borgo all’interno de ‘I Borghi più belli d’Italia’ dopo apposito sopralluogo. Il presidente in premessa ha spiegato che: “Non è arrivato nessun segnale, da parte del Comune, di riparare a questo grave danno causato da parte dell’amministrazione”. Gli esempi portati: “Per far comprendere l’indifferenza citiamo tre episodi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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