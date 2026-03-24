A Colleferro, un’anziana donna ha chiamato i Carabinieri dopo aver ricevuto una telefonata in cui una persona si spacciava per un suo nipote e simulava una situazione di emergenza. La donna ha riconosciuto la truffa e ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato due uomini di origine catanese coinvolti nel tentativo di truffa aggravata.

COLLEFERRO – La voce dall’altro capo del telefono tremava, fingeva disperazione, chiedeva soldi. Era il copione collaudato della truffa del “finto nipote”, rodato su centinaia di vittime anziane in tutta Italia. Questa volta, però, qualcosa è andato storto per i due protagonisti: la donna che avevano scelto come bersaglio non era la preda indifesa che si aspettavano. I fatti si sono consumati Venerdì mattina 20 Marzo a Colleferro, nella provincia romana. L’anziana ha mantenuto il sangue freddo che i due non si aspettavano. Anziché cedere al panico costruito ad arte dall’interlocutore, ha riagganciato e allertato immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, che stavano già tenendo alta la guardia sul fenomeno. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Stavolta l’anziana non “abbocca”, chiama i Carabinieri e smaschera il finto nipote e il complice. Due catanesi denunciati per tentata truffa aggravata

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