Marco Odermatt ha vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Lo svizzero svetta con 1626 punti e può fare affidamento su un margine di 568 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che però cinquista la Coppa di specialità in gigante. Dominik Paris è il miglior italiano: l’altoatesino si trova in ottava posizione appena davanti a Giovanni Franzoni, decimo. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO. ODERMATT Marco SUI 1626. PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 1058. MCGRATH Atle Lie NOR 904. MEILLARD Loic SUI 843. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 771. VON ALLMEN Franjo SUI 770. KRIECHMAYR Vincent AUT 731. PARIS Dominik ITA 698. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt in trionfo, Pinheiro Braathen svetta in gigante

Articoli correlati

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt in trionfo, Franzoni in top-10Marco Odermatt ha vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa libera di Courchevel.

Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Paris supera Franzoni, Odermatt in trionfo

Tutti gli aggiornamenti su Classifica Coppa del

Temi più discussi: Laura Pirovano vince la Coppa del mondo 2026 di discesa femminile. Doppietta italiana alle Finals con Dominik Paris • Sci alpino; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, Aicher si avvicina ancora; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Paris supera Franzoni, Odermatt in trionfo.

Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile a Lillehammer: risultato in direttaLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile a Lillehammer: risultato in diretta ... sport.sky.it

Sci, Coppa del Mondo femminile 2025-26: classifica generale e classifiche di specialitàCoppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-26: la classifica generale e tutte le classifiche di specialità, slalom, gigante, SuperG e discesa libera. sport.virgilio.it

Sci di fondo – Coppa del Mondo, Johannes Høsflot Klæbo saluta una stagione storica: “Vincere la classifica distance è stato speciale” - facebook.com facebook

Vittozzi vince la mass start in Coppa del Mondo: chiude terza in classifica generale x.com