Classe politica referendum e patriottismo costituzionale Un' analisi post voto

Dopo il voto, si analizzano i temi legati alla politica, al referendum e al patriottismo costituzionale. La Costituzione viene considerata uno dei punti di riferimento fondamentali per la coesione del paese. L’intervento di un esperto in diritto costituzionale, docente all’università di Firenze, viene condiviso con la redazione di Arezzo Notizie per offrire una visione sulle dinamiche in atto.

"La Costituzione repubblicana ha dimostrato di aver sempre svolto in modo diligente il proprio lavoro. La classe politica che si accanisce nel volerla modificare può dire di aver fatto altrettanto?" Una riflessione a trecentosessanta gradi su quelli che sono stati gli esiti elettorali dei referendum costizionali sottoposti al giudizio dell'elettorato La Costituzione collante nazionale. È soltanto uno dei concetti sul quale si fonda l'analisi, condivisa con la redazione di Arezzo Notizie, di Massimiliano Gregorio storico del costituzionalismo presso l'università degli Studi di Firenze. Un'analisi che prende in... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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“La vittoria del NO nel referendum costituzionale è un monito chiaro per la classe politica: la Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza. Se si interviene sulla Carta, lo si fa insieme, con il più ampio consenso possibile, nel rispetto dello spirito condiviso - facebook.com facebook

Insomma, a quanto pare, avevo ragione di essere ottimista. La verità, per molti indigesta, è che gli #italiani amano la #democrazia molto più della loro classe politica. x.com