Viceministro degli Esteri, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli aveva sostenuto fortemente anche sui propri canali social le motivazioni del sì. Adesso non si sottrae di fronte a un risultato che equivale a una sconfitta bruciante. «Al netto di tutte le valutazioni, prendo atto del fatto che il popolo italiano si è espresso con chiarezza. La maggioranza non ha gradito la proposta del sì, ma la differenza alla fine è di sette-otto punti». Qual è il primo dato che emerge dal voto al referendum? «A mio parere c’è una spaccatura della società che è trasversale, sul tema della giustizia. È questo il fatto più serio. In tanti a destra hanno votato no e in tanti a sinistra hanno votato sì. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cirielli: «Sulla giustizia Paese spaccato, serve riforma condivisa»

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