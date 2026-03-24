Ingolfato Dopo l’ultimatum apocalittico su Hormuz la retromarcia: «In corso colloqui». Ma Teheran smentisce: «Sta solo manipolando i mercati» Ingolfato Dopo l’ultimatum apocalittico su Hormuz la retromarcia: «In corso colloqui». Ma Teheran smentisce: «Sta solo manipolando i mercati» «Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America e l’Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente». Donald Trump lo ha scritto in un post su Truth Social, poche ore prima della scadenza del pesante ultimatum lanciato agli iraniani sabato: «Aprite Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Cinque giorni di stop». Nella guerra all’Iran Trump riprende fiato

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