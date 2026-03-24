Il film “Cena di classe” sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 26 marzo. La commedia corale, diretta da Francesco Mandelli e distribuita da Medusa Film, si ispira alla canzone omonima dei I Pinguini Tattici Nucleari, presente nell’album Fake News pubblicato nel 2022. La pellicola presenta un cast di attori che interpretano diversi personaggi coinvolti in una serata tra amici.

MILANO (ITALPRESS) – Esce il 26 marzo in tutte le sale cinematografiche italiane il film “Cena di classe”, commedia corale diretta da Francesco Mandelli e distribuita da Medusa Film, che trae ispirazione dall'omonima canzone de I Pinguini Tattici Nucleari, contenuta nell'album Fake News del 2022. Ricchissimo il cast degli interpreti, diretto dall'ex “Soliti Idioti” Mandelli, tra i quali Andrea Pisani, Beatrice Arnera, Roberto Lipari, Herbert Ballerina, Annandrea Vitrano, Giulia Vecchio, Nicola Nocella, Francesco Russo e Giovanni Esposito, affiancati dallo stesso Francesco Mandelli. Al centro del film “Cena di classe” c'è il ritrovo di un gruppo di ex compagni di liceo che, a distanza di diciassette anni dalla maturità, si incontrano in una circostanza significativa: la morte di uno dei compagni (Mandelli). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cinema, Lipari e Vitrano ritratto della “coppia storica” in “Cena di classe”

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