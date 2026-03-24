In Cina, più di un milione di anziani hanno ricevuto sussidi attraverso un programma nazionale che fornisce voucher di consumo per servizi di assistenza alle persone con disabilità. La cifra complessiva si aggira intorno a 1,05 milioni di beneficiari. Il programma mira a sostenere gli anziani con disabilità attraverso l’erogazione di servizi di supporto e assistenza.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Oltre 1,05 milioni di anziani in Cina hanno beneficiato di un programma nazionale di sussidi che offre alle persone con disabilità voucher di consumo per servizi di assistenza. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Affari Civili. Il programma, avviato il primo gennaio 2026, ha consentito l'utilizzo a livello nazionale di oltre tre milioni di voucher, con un valore totale verificato di 2,35 miliardi di yuan (circa 341 milioni di dollari USA). Secondo il ministero, questi voucher hanno generato una spesa stimata di 11,5 miliardi di yuan per l'assistenza agli anziani. I voucher, erogati mensilmente in forma... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, oltre un milione di anziani beneficiano di sussidi per l'assistenza

Articoli correlati

Leggi anche: Assistenza per anziani: perché i sistemi di sicurezza per anziani sono diventati una priorità strutturale

Cartoceto: oltre un milione di euro per un nuovo centro civico e servizi agli anziani entro il 2026.Cartoceto si prepara ad accogliere i suoi anziani in una nuova struttura all'avanguardia, un centro civico che sorgerà in via Della e ospiterà anche...

Contenuti e approfondimenti su Cina oltre un milione di anziani...

Temi più discussi: F1 | Shanghai punta all'esaurito con un milione di spettatori nel mirino; Egemonia pechinese | Con il dominio delle terre rare, la Cina controlla il futuro tecnologico; Scorte, energie alternative, diplomazia: così la Cina si è preparata allo shock energetico in Medio Oriente; Torio, energia e innovazione: la strategia cinese per il futuro energetico globale.

Cina, nuova scoperta record di terre rare nella provincia di SichuanLa Cina rafforza il suo primato globale nelle terre rare con una scoperta straordinaria nelle province di Sichuan e Gansu, annunciata nei giorni scorsi dal Ministero delle Risorse Naturali. ilmessaggero.it

Oltre due milioni di barili in meno. Il giustiziere Trump spezza i canali petroliferi della CinaPrima il Venezuela, ora l'Iran. Dopo l'attacco sferrato da Stati Uniti e Israele contro Teheran e l'uccisione della Guida suprema Ali Khamenei, la Repubblica Popolare cinese sta assistendo alla ... huffingtonpost.it

#Iran, la guerra degli altri: Europa, Cina, Arabia x.com

La Cina ha avvertito che la situazione in Medio Oriente potrebbe precipitare - facebook.com facebook