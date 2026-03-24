Ciclismo juniores | oro in Francia Muraro spinge in alto i Giovani Giussanesi

Il successo di Nicolò Muraro in Francia porta con sé il valore aggiunto del lavoro di tutta la squadra della Giovani Giussanesi. La gioia più grande, però, è naturalmente sulla pelle del varesino di Gavirate, che domani compirà 18 anni e si è regalato una vittoria di spessore internazionale: il Grand Prix de Saint-Étienne Loire Activ’Réseaux per la categoria juniores. Muraro ha piazzato l’attacco decisivo a meno di 3 km dal traguardo, volando via in solitaria fino alla vittoria. Alle sue spalle il francese Jules Martin (VC Villefranche Beaujolais), mentre a completare il trionfo per il team brianzolo è arrivato il terzo posto del compagno di squadra Samuele Brustia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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