Ci sono 10 modi pratici per risparmiare al distributore di benzina

Il 18 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato alcune misure per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti, che si è verificato a causa del conflitto in Medio Oriente. In questo periodo, si sono diffuse diverse strategie pratiche per risparmiare al distributore di benzina. Queste soluzioni puntano a ridurre i costi e a ottimizzare i consumi durante le riforniture.

I prezzi dei carburanti sono ancora alti, malgrado il taglio provvisorio delle accise deciso dal governo Meloni. Ma si può spendere qualche euro in meno per il pieno, seguendo questi consigli Qualche giorno fa, mercoledì 18 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato alcune misure per limitare l'aumento dei prezzi dei carburanti, causato dalla guerra in Medio Oriente. Giorgia Meloni ha poi presentato le decisioni dell'esecutivo in un'intervista al Tg1. Le misure approvate sono tre e sono operative da giovedì 19 marzo. C'è una riduzione di 25 centesimi al litro per venti giorni delle accise sui carburanti, cioè le imposte di importo fisso calcolate su ogni litro di carburante venduto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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