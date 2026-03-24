Christ & Gantenbein con Emanuel Christ | Conversazioni sulla pratica del progetto

Venerdì 27 marzo alle ore 18:00 si terrà il primo appuntamento del secondo ciclo internazionale “Conversazioni sulla pratica del progetto”, presso la Casa dell’Architettura di Roma (piazza Manfredo Fanti 47) con l'architetto svizzero Emanuel Christ, co-fondatore dello studio Christ & Gantenbein, in conversazione con l'architetto Giovanni Cozzani (GICO studio).L’iniziativa è promossa dalla Casa dell’Architettura di Roma e dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, in collaborazione con l’Istituto Svizzero.Il ciclo promuove il racconto del progetto di architettura inteso come ricerca, sperimentazione spaziale e indagine figurativa attraverso una serie di lectures di architetti che presentano le loro opere seguiti da una conversazione con le giovani realtà più interessanti del progetto e della ricerca Italiane. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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