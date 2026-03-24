Choc al parco dell’Arci lupi sbranano le caprette | Branchi vicini al centro

Immagini choc quelle che si sono trovati davanti, ieri mattina, al loro arrivo in sede, i responsabili dell’Arci di San Lazzaro in via Bellaria. Nella notte, nella quiete dell’area verde soprannominata parco delle Caprette, in cui si trova l’Arci, alcuni lupi, apparentemente un branco ha attaccato e dilaniato alcune delle caprette nel cortile dello stabile. Stando a quanto si apprende, e a quanto ricostruito anche dal presidente del circolo, Matteo Cioni, i predatori avrebbero saltato il recinto metallico, all’interno del quale si trovavano le capre, e le avrebbe aggredite e, poi, divorate. Ieri mattina, dunque, sono stati rinvenuti i cadaveri martoriati di quattro degli animali da cortile, tre capre adulte e una piccola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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