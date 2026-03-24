Chissà se… Federica Pellegrini le parole alla figlia Matilde durante l’ecografia

Durante un’ecografia, una nota atleta ha rivolto alcune parole alla propria figlia, Matilde. La scena si è svolta in un ambiente medico, con la donna che ha pronunciato frasi rivolte alla bambina presente nell’utero. Nessun dettaglio sui contenuti delle parole o sulle emozioni trasmesse, ma si tratta di un episodio condiviso tra madre e figlia in un momento di attesa.

C’è un momento preciso, fatto di silenzi e sguardi, che racconta più di mille parole. È quello condiviso da Federica Pellegrini sui social, dove la campionessa ha scelto di mostrare uno scorcio della sua quotidianità familiare, lontano dalle competizioni e vicino a una nuova, intensa fase della sua vita. La “Divina”, ormai agli ultimi mesi della seconda gravidanza, si prepara ad accogliere una bambina attesa per l’inizio di aprile. Accanto a lei c’è la piccola Matilde, nata nel gennaio 2024, presenza costante e sempre più consapevole in questo percorso che sta per cambiare gli equilibri della famiglia. Proprio la primogenita, con la sua curiosità silenziosa, diventa il centro emotivo del racconto condiviso online. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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