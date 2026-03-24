Il blitz 0-3 firmato dal Chiesanuova a Fabriano non è stato solo l’unico successo esterno della 27ª giornata, è stato un mezzo capolavoro. Sì perché ai biancorossi la vittoria mancava dall’8 febbraio e averla ottenuta lì acquisisce una duplice valenza. Da un lato scava un solco importante di 5 punti proprio sull’ultimo posto occupato dai cartai, l’unica casella che condanna alla retrocessione diretta. Cinque lunghezze con 3 turni da giocare non sono poche. Inoltre ha spinto la squadra di Mariotti all’11° posto, agganciando la Jesina lì al confine tra playout e salvezza diretta. Bello poi che ad aprire la contesa sia stato Mattia Lucarini, il centrale che la domenica prima, con uno svarione, aveva favorito l’1-1 della Jesina nell’ultima azione del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chiesanuova. Lucarini: "Che gioia a Fabriano per la vittoria e per il mio gol»

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