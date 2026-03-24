Chi vince le elezioni nel 2027 Sondaggio Ghisleri come cambia il voto dopo il referendum

Un sondaggio condotto da Ghisleri analizza le intenzioni di voto alla luce del risultato del referendum sulla giustizia, che ha visto prevalere il No. La vittoria ha portato a un rafforzamento della polarizzazione politica e a un aumento del voto di protesta. Questi fattori influenzano le possibili dinamiche delle future elezioni, con i cittadini che mostrano atteggiamenti più decisi e critici nei confronti delle istituzioni.

La vittoria del No al referendum sulla giustizia ha rimesso al centro due elementi chiave della fase politica: polarizzazione politica e voto di protesta. È la sintesi che emerge dalla lettura della sondaggista Alessandra Ghisleri, che ha ricondotto l’esito a una saldatura tra aree diverse dell’elettorato, unite più dal dissenso che da una comune appartenenza partitica. Secondo l’analisi, il No avrebbe funzionato da contenitore, capace di attrarre consensi non soltanto contro il quesito referendario, ma anche come segnale più generale di critica verso la politica nazionale. In questo quadro, le dichiarazioni dei leader del centrosinistra hanno contribuito a rafforzare la percezione del risultato come successo sul piano politico, oltre che sul merito della riforma. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Chi vince le elezioni nel 2027”. Sondaggio Ghisleri, come cambia il voto dopo il referendum Articoli correlati Voto anticipato dopo il referendum, Fazzolari spinge per le elezioni prima del 2027Al centro di questa manovra ci sarebbe il sottosegretario Giovambattista Fazzolari, considerato il principale ideologo della comunicazione e della... Leggi anche: Vannacci soffia ancora voti alla Lega, Pd e M5s in calo: chi vince le elezioni, il sondaggio di Fanpage.it Contenuti utili per approfondire Sondaggio Ghisleri RISULTATI REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: NO VINCE COL 54% | Meloni: andiamo avanti. Pd c’è nuova maggioranzaRisultati Referendum Giustizia 2026 Costituzionale: diretta scrutinio, proiezioni exit poll, ha vinto No sul Sì alla riforma Nordio, cosa cambia e scenari ... ilsussidiario.net Referendum, cosa succede dopo la vittoria del No: Meloni può dimettersi? Il governo può cadere? Chi vincerebbe le elezioni oggi? Domande e risposteLa vittoria del No al referendum potrebbe aprire nuovi scenari nella politica italiana, minando la stabilità di governo che fino a ... msn.com