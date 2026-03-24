Con la vittoria del “No” al Referendum sulla Giustizia non si è messo solo un punto sulle riforme di questo Paese, chissà per quanti anni, ma si è soprattutto sancita la trasformazione dell’Anm in partito politico. Un partito che, come per qualunque elezione, dal suo comitato elettorale festeggia, brinda e canta ai risultati degli exit poll e delle proiezioni, che applaude per la bocciatura di una riforma ma che, però, a differenza dei partiti politici che sono per propria natura schierati, pretendono di operare dietro lo scudo della terzietà. Che però non esiste più, come dimostrano le scene di Milano, Napoli e non solo, dove si è festeggiato al grido di “Bella Ciao” e “Chi non salta la Meloni è”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi sono i giudici che cantavano contro Meloni

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