Chi sono Bartolozzi e Delmastro | veleni e guai da Almasri ai Caroccia

Due funzionari pubblici sono stati costretti a lasciare i loro incarichi dopo le tensioni emerse durante la campagna referendaria sulla separazione delle carriere. Le questioni sollevate riguardano dichiarazioni e comportamenti di alcuni esponenti, tra cui personaggi noti per le loro posizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione su una serie di polemiche che hanno coinvolto figure di rilievo nel panorama politico e amministrativo.

Il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere non si è concluso soltanto con la bocciatura della riforma, ma anche con le dimissioni di due funzionari del ministero della Giustizia: il sottosegretario Andrea Delmastro e la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Due esponenti che hanno iniziato il loro percorso politico in modo diverso, ma le loro strade si sono incrociate pochi anni fa. Bartolozzi, magistrata di 55 anni nata a Gela (Caltanissetta), ha lavorato per lo più in Sicilia (anche a Palermo). Nel 2017, ha incontrato Silvio Berlusconi (era stata presentata da Gianfranco Miccichè, leader di Forza Italia in Sicilia) ad Arcore insieme al compagno di lei, Gaetano Armao, oggi vicepresidente della Regione siciliana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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