Chi era Pape Mamour lo studente lavoratore morto in fabbrica a 22 anni a Padova

Si chiama Mamour Mbow Pape il ragazzo di 22 anni morto ieri in fabbrica incastrato nel macchinario su cui stava operando in un capannone industriale a Selvazzano Dentro. Lottava per integrarsi lavorando in fabbrica e studiando in una scuola serale per adulti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mamour Pape è morto a inizio turno questa mattina incastrato in un macchinario. Aveva 22 anni e da meno di tre lavorava in un'azienda di lamiere metalliche vicino Padova. Un collega ha provato a salvarlo, ma senza riuscirci. Ora si attende l'autopsia. facebook

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