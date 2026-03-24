Oggi si è spento Gino Paoli, figura di spicco della musica italiana. Nato nel 1934, ha scritto e interpretato molte canzoni che sono diventate parte integrante del panorama musicale nazionale. La sua carriera si è sviluppata negli anni ’50 e ’60, contribuendo con successi che ancora vengono ascoltati. La sua perdita rappresenta una perdita per il patrimonio musicale e culturale del paese.

Ci sono quei personaggi entrati nell’immaginario culturale di una nazione, che ci sembrano eterni, immortali. Che sai, che sono lì, e quando scompaiono, tutti rimangono scossi. Oggi è venuto a mancare uno dei più grandi cantautori italiani, all’età di 91 anni, Gino Paoli. Gino Paoli è una di quelle figure che sembrano appartenere a un tempo sospeso, dove la musica era confessione e vita vera. Nato a Monfalcone ma cresciuto a Genova, Paoli è stato uno dei protagonisti assoluti di quella stagione irripetibile che ha dato voce alla cosiddetta “scuola genovese”, accanto ad amici e compagni di strada come Fabrizio De André, con cui ha condiviso notti, sogni e una visione profondamente libera della canzone d’autore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Chi era Gino Paoli, chi abbiamo perso oggi

Articoli correlati

Chi era Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli morto a 60 anni: biografia, carriera nel giornalismo e cause della morteLa morte di Giovanni Paoli, primogenito di Gino Paoli, ha lasciato un vuoto profondo non solo nella famiglia del cantautore, ma anche nel mondo del...

Paola Penzo oggi: età, figli, biografia e lavoro, chi è la moglie di Gino PaoliPaola Penzo oggi: chi è la moglie di Gino Paoli Paola Penzo è la moglie di Gino Paoli, al suo fianco da oltre cinquant’anni, autrice di alcuni suoi...

SALOTTO MUSICALE - Silvano Santacroce: Scrivo citando Gino Paoli

Contenuti e approfondimenti su Gino Paoli

Temi più discussi: È morto Gino Paoli: aveva 91 anni; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre; È morto Gino Paoli: il cantante aveva 91 anni; La volta buona - Addio a Gino Paoli, ecco come raccontava il suo tentato suicidio - Video.

Gino Paoli, il lutto mai superato: il dolore per la morte del figlio Giovanni deceduto l'anno scorso per un infartoGino Paoli è morto oggi martedì 23 marzo 2026. Nell'ultimo anno aveva dovuto vivere il dramma della morte del figlio, Giovanni Paoli. Si chiamava così il ... leggo.it

Gino Paoli, chi era il cantautore morto a 91 anni. I successi con Mina e Vanoni, il proiettile nel cuore e il tentato suicidioGino Paoli è morto all'età di 91 anni. Lo annuncia la famiglia in una note in cui chiede la massima riservatezza: «Questa notte Gino ci ha lasciato ... ilmessaggero.it

La Rai rende omaggio a Gino Paoli con una programmazione speciale su tv, radio e piattaforme. @rai1official Sottovoce (terza serata) Domani: 06:00 1mattina News 08:35 UnoMattina 09:50 Storie Italiane Canzonissima @instarai2 Domani: 11:10 I fatti vo - facebook.com facebook