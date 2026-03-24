Mohammad Baqer Zolqadr è stato recentemente nominato capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. La nomina è avvenuta in un momento di particolare attenzione sulla politica di sicurezza del paese. Zolqadr ha una lunga esperienza nel settore e ricopre questa posizione con il ruolo di responsabile delle decisioni strategiche riguardanti la sicurezza nazionale. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente attraverso comunicati istituzionali.

Mohammad Baqer Zolqadr è stato nominato nuovo capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, il potente organo che coordina la politica di sicurezza e quella estera del Paese, e che comprende alti funzionari militari, dell'intelligence e del governo, oltre ai rappresentanti della Guida Suprema che mantiene l'ultima parola su tutte le questioni di Stato. Zolqadr, ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie e figura di spicco della fazione politica ultraconservatrice, ha preso il posto di Ali Larijani, ucciso la scorsa settimana nel corso degli attacchi effettuato da Israele e Stati Uniti. La sua nomina, spiegano fonti iraniane, sarebbe stata approvata dalla Guida suprema Mojtaba Khamenei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Mohammad Baqer Zolqadr, il nuovo capo (ultraconservatore) della sicurezza nazionale iraniana

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