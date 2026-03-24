Giuseppa Lara Bartolozzi si è dimessa dalla posizione di vertice amministrativo del Ministero della Giustizia. La sua esperienza è stata caratterizzata da diverse vicende, tra cui il caso Almasri e il cosiddetto

Si è conclusa l'esperienza di Giusi (Giuseppa Lara) Bartolozzi al vertice amministrativo del Ministero della Giustizia. La Capo di Gabinetto del Guardasigilli Carlo Nordio ha rassegnato le proprie dimissioni nella giornata di ieri, a seguito dell'esito del referendum costituzionale del 24 marzo 2026. La consultazione, che ha visto la prevalenza dei pareri contrari alla riforma con circa il 54% dei voti, ha segnato un punto di svolta per gli equilibri interni di Via Arenula. La decisione di Bartolozzi, già giudice a Gela e Roma, ed ex deputata di Forza Italia, giunge al termine di una fase caratterizzata da un acceso confronto pubblico. Al centro del dibattito erano finite alcune affermazioni rese dalla stessa Capo di Gabinetto durante la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Bartolozzi, dal caso Almasri al “plotone di esecuzione”: perché si è dimessa la vice di Nordio

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