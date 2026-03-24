Chi ben comincia la giornata… è a metà dell’opera

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La classe seconda A ha intervistato un campione di allievi di prima e seconda della Staffetti per conoscere le loro abitudini alimentari. Nella prima parte dell’intervista è stato chiesto che cosa preferivano a colazione ed è stato scoperto che i cibi preferiti sono il latte e i biscotti, mentre un 15% digiuna e circa il 30% mangia altro rispetto alla tabella. Durante l’intervallo, nella nostra scuola ne sono previsti due alle 10 e alle 12 circa, i cibi preferiti sono: focaccia all’olio, pizza e merendine confezionate. Significativo il digiuno del 7%. A seguire è stato somministrato un test diviso in due parti. Nella prima parte viene chiesto cosa si mangia durante i pasti principali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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