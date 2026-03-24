Anna Trocker ha ottenuto i suoi primi punti in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino, avvicinandosi alla top-30 della WCSL List. La stagione in corso registra un miglioramento significativo nelle sue prestazioni, che le permette di salire di posizione nella classifica generale. Per la prossima stagione, le è stato assegnato il pettorale di partenza.

Anna Trocker ha conquistato i primi punti in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: alla sesta apparizione nel massimo circuito internazionale itinerante, nell’ambito delle Finali a cui è stata ammessa in virtù del suo status di Campionessa del Mondo juniores, è riuscita a conquistare un notevole nono posto nello slalom andato in scena nel comprensorio di Lillehammer. Una top-10 nell’atto conclusivo, ad appena 17 anni e tre mesi, è decisamente rimarchevole per un’autentica promessa del movimento tricolore. La talentuosa altoatesina ha guadagnato 29 punti ed è così riuscita a entrare nella WCSL Lis t, la classifica che contribuisce ad assegnare i p ettorali di partenza nelle varie gare: al momento figura al 38mo posto, a nove lunghezze di distacco dalla top-30, chiusa dalla statunitense AJ Hurt. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Che scalata nella WCSL List! Anna Trocker avvicina la top-30: il pettorale per la prossima stagione

Articoli correlati

Alex Vinatzer completa la missione, sale di un sottogruppo e migliora il pettorale per le Olimpiadi: la WCSL ListAlex Vinatzer ha conquistato un pregevole settimo posto nello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena...

Anna Trocker: il pettorale 1 e la sfida dello slalomSulle nevi gelide di Narvik, in Norvegia, il destino della giovane Anna Trocker si deciderà oggi, sabato 14 marzo 2026, quando prenderà il viale...

Contenuti e approfondimenti su Anna Trocker

Anna Trocker irrompe tra le grandi: Peccato per l’ultimo errore. Penso al giganteAnna Trocker con una gran seconda manche conquista i primi punti nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'azzurrina irrompe in nona posizione ... oasport.it

Coppa del Mondo: Anna Trocker, 17 anni, firma il miglior tempo di manche e chiude nonaLa diciassettenne Anna Trocker sorprende alle Finali di Coppa del Mondo con il miglior tempo nella seconda manche ... it.blastingnews.com