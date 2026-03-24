Nell'ultimo mese la Regina Camilla si è mostrata in pubblico con sopracciglia definite e più scure del solito I giornalisti di People sostengono che la Regina Camilla, 78 anni, si sia fatta accompagnare al The Lanesborough Club & Spa, club benessere super esclusivo nel cuore di Hyde Park Corner, dove Suzanne Martin si sarebbe dedicata alla remise en beauté delle sopracciglia di sua Maestà. Il tutto secondo una tecnica votata alla precisione, complice l'utillizzo di una penna-tattoo che consente di tracciare, uno a uno, micro-peli estremamente realistici direttamente sulla pelle. Il tutto sempre e solo dopo una lunga e accurata fase di consulenza, fondamentale per individuare la tonalità perfetta per sopracciglia dalla resa naturale, sofisticata e su misura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Che la Regina Camilla si sia tatuata le sopracciglia?

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