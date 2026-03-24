Salvezza blindata, o quasi, testa ora ai playoff. La vittoria contro il Catanzaro ha praticamente spento gli ultimi focolai di preoccupazione su quello che può succedere dietro. Nell’ultimo posticipo di domenica sera l’ Entella ha superato nettamente la Reggiana portando la soglia playout a 34 punti, nove lunghezze sotto al Cavalluccio, in pratica lo stesso margine che c’era prima del 31° turno. La certezza matematica ancora non c’è, ma le gare da giocare adesso sono sei e tanti gli scontri diretti in coda, la sicurezza della permanenza in cadetteria è comunque ad un passo ricordando che lo scorso anno, al Frosinone, bastarono giusti giusti 43 punti per rimanere fuori dalla bagarre playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cesena, ora testa solo ai playoff. La marcia giusta per la volata finale

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