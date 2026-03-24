Cesena e Forlì insieme all’insegna della ricerca e della cardiologia computazionale incontro col ricercatore

Eugenio Ricci ha conseguito il dottorato in Ingegneria Biomedica all’Università di Bologna (2024), specializzandosi nei meccanismi dello stimolo cardiaco Mercoledì 25 marzo, dalle ore 18:15, la sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana ospiterà l’incontro ‘Cardiologia computazionale: come la matematica può descrivere il nostro cuore’, parte del ciclo ‘La scienza raccontata da chi la fa’. L’evento è promosso dall’associazione Nuova Civiltà delle Macchine, realtà forlivese che, proprio grazie ai nuovi rapporti nati tra le due città in vista della candidatura condivisa, ha scelto di portare parte della propria rassegna anche a Cesena. Una scelta significativa, sostenuta dall’amministrazione e dalle istituzioni locali, tra cui anche Forlimpopoli, che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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