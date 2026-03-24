Cesc sa quanto sono stato lontano ed è felice per me

2026-03-24 07:52:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Un infortunio, l’ennesimo dal suo arrivo al COME privato Assane Diao far parte della spedizione di Senegal per il passato Coppa d’Africa che, recentemente, gli è stato tolto in favore di Marocco dopo gli scandali accaduti durante la finale. A poco a poco, però, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Firmato da Betis in cambio di 12 milioni di euro nel gennaio 2025, il suo duo con Nico Pace è stata la grande persona responsabile di consentire il COME ottenere un ‘high’ per finire di allontanarsi dalla retrocessione e concludere la sua stagione tornando al Serie A con tranquillità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Ciao a tutti qualcuno sta svolgendo lo scu in Argentina con lente cesc projectSe si e avesse voglia di condividere qualche info mi scriva in privato,grazie mille per l’eventuale aiuto! facebook

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