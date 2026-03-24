Cesare Parodi non è più il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. Lo ha comunicato lui stesso al Comitato Direttivo Centrale pochi minuti prima delle 15:00 del 23 marzo 2026, esattamente quando si chiudevano i seggi del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, vinto poi dal NO. Una coincidenza voluta, non casuale: Parodi ha scelto deliberatamente di anticipare le proiezioni per rendere chiaro a tutti che la sua uscita non aveva nulla a che fare con l’esito del voto. Che il referendum sulla riforma Nordio andasse in un senso o nell’altro, la sua decisione era già presa. Tuttavia, in un’intervista al Corriere della Sera di oggi, il magistrato è entrato nel dettaglio, spiegando come una critica lo abbia ferito in particolare in questi mesi convulsi: “ Sui social sono stato accusato di trascurare il mio lavoro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cesare Parodi si dimette da presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati: “Una critica mi ha ferito”

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