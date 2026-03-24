La scelta dopo il referendum. Le dimissioni di Cesare Parodi dalla presidenza dell’Anm erano in programma da giorni, ben prima degli exit poll, e sebbene inizialmente fossero state rinviate, alla fine lui le ha definite «ineludibili», spiegando che la decisione era motivata da ragioni personali. A chi lo dipingeva come un presidente riluttante alla guida di un’associazione in difficoltà, Parodi ha risposto chiarendo che dietro la scelta vi erano gravi motivi familiari, risalenti a oltre un mese prima, senza però entrare nei dettagli relativi a un problema di salute che riguardava una persona a lui molto cara. Il suo congedo è avvenuto comunque in un contesto positivo, con un risultato referendario del 53,7%, che ha definito motivo di orgoglio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cesare Parodi lascia la presidenza dell’Anm: motivi familiari e riflessioni sulla giustizia

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