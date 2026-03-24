Certamen mutinense carolinum torna la competizione di greco e latino

Il 30 marzo la sfida che coinvolgerà gli studenti di 14 licei, in ricordo di Francesca Meletti. Premiazioni a maggio Le prove consisteranno in una traduzione di latino o di greco, in base all’iscrizione dei candidati, di un autore significativo della tradizione classica, corredata di un commento linguistico, stilistico e tematico. La premiazione avrà luogo il 16 maggio nella sede Cittadella del Liceo Muratori San Carlo. Quest’anno i licei che parteciperanno, oltre al Muratori San Carlo sono il Paradisi di Vignola, il Weil di Bergamo, il Galvani di Bologna, lo Zucchi di Monza, il Corso di Correggio, il Formiggini di Sassuolo, il Luosi di Mirandola, il Carducci di Viareggio, il Cevolani di Cento, il Maria Luigia di Parma l’Ariosto di Ferrara, il Romagnosi di Parma e il Sacro Cuore di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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