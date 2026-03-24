Gli anarchici romani rendono onore ai loro «caduti in combattimento». E lo fanno in un luogo simbolo della lotta contro lo Stato, l'ex Questura occupata del Quarticciolo. Nella liturgia insurrezionalista nulla è lasciato al caso. L'appuntamento per onorare «Sara e Sandrone a testa alta» è alla Biblioteca Anarchica Sabot in via Ostuni, domenica prossima alle 11. Un evento che è stato annunciato e poi rimosso dai canali più autorevoli del movimento. In tutta probabilità anche per evitare eccessive attenzioni alla luce delle indagini sulla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, dilaniati dalla bomba che stavano preparando in un casale del Parco degli Acquedotti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cerimonia anarchica nel covo dell'anti-Stato: "Sara e Sandrone caduti in combattimento"

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