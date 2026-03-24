C’era una volta… Scugnizzi torna all’Augusteo | Mattone ripropone il musical che lancia giovani talenti napoletani | VIDEO

Il musical che ha lanciato generazioni di artisti torna a Napoli. Dopo mesi di provini e lavoro dietro le quinte, C’era una volta. Scugnizzi ritorna al Teatro Augusteo il 10 aprile, con un cast completamente rinnovato di giovanissimi interpreti scelti tra oltre mille aspiranti. A voler fortemente questa nuova edizione è Claudio Mattone, compositore e autore dello spettacolo insieme a Enrico Vaime, che da quasi un anno sta lavorando alla selezione e alla preparazione dei nuovi protagonisti. La nuova edizione del musical riparte dalla sua caratteristica principale: una compagnia completamente rinnovata.“La principale caratteristica è la... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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