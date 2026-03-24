C’era una volta il sessoora virtuale | Il corpo è diventato un ingombro

Fosse mai, speriamo di essere protagonisti fino alla fine. Per così dire. Visto che l’ Agenda dell’Unione Europea pare abbia stabilito che entro il 2030 avrà luogo l’ultimo orgasmo sulla terra. O almeno questo secondo le fonti esclusive di Niccolò Fettarappa. Che parte da questo distopicissimo spunto per " Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso ", da oggi al 29 marzo al Piccolo Teatro Studio. Lì dove il trentenne romano è diventato da poco artista associato. A conferma di quanto stia piacendo questo suo modo caustico e surreale di osservare il mondo. Qui attraverso un’indagine che si rivela fin dal titolo. Ma che in realtà è molto più bizzarra di quel che si può immaginare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - C’era una volta il sesso...ora virtuale: "Il corpo è diventato un ingombro"

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