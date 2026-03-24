C’era una volta il sessoora virtuale | Il corpo è diventato un ingombro

Da ilgiorno.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fosse mai, speriamo di essere protagonisti fino alla fine. Per così dire. Visto che l’ Agenda dell’Unione Europea pare abbia stabilito che entro il 2030 avrà luogo l’ultimo orgasmo sulla terra. O almeno questo secondo le fonti esclusive di Niccolò Fettarappa. Che parte da questo distopicissimo spunto per " Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso ", da oggi al 29 marzo al Piccolo Teatro Studio. Lì dove il trentenne romano è diventato da poco artista associato. A conferma di quanto stia piacendo questo suo modo caustico e surreale di osservare il mondo. Qui attraverso un’indagine che si rivela fin dal titolo. Ma che in realtà è molto più bizzarra di quel che si può immaginare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

c8217era una volta il sessoora virtuale il corpo 232 diventato un ingombro
© Ilgiorno.it - C’era una volta il sesso...ora virtuale: "Il corpo è diventato un ingombro"

Articoli correlati

Nainggolan sulla Serie A: «La qualità non è come una volta. Ora la Juve ha preso Holm, una volta c’era…»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.

Sesso in aereo: perché il “Mile High Club” è diventato una tendenzaIl sesso in aereo non è più solo una fantasia: si chiama “Mile High Club” ed è la pratica di avere rapporti sessuali durante il volo, nei bagni o...

Contenuti utili per approfondire C'era una volta il sesso ora virtuale...

Discussioni sull' argomento C’era una volta il sesso...ora virtuale: Il corpo è diventato un ingombro; Gli italiani e il sesso, non ci sono più tabù; Referendum, C’è una telecamera in cabina ma è solo una lampada a led; Champions meno inglese. PSG e Bayern impressionano.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.