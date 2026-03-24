Da questa sera, nel quartiere Cep, sono stati attivati 46 nuovi punti luce a tecnologia LED lungo sette strade tra le vie Cammarano e Paladini. La riqualificazione interessa le aree centrali di questo quartiere, con l’obiettivo di migliorare l’illuminazione pubblica e la sicurezza notturna. I lavori sono stati completati e i nuovi sistemi sono entrati in funzione martedì 24 marzo.

In funzione da stasera (martedì 24 marzo) 46 nuovi centri luminosi, riqualificati a led, in sette strade del quartiere Cep tra le vie Cammarano e Paladini. Gli operatori della direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche di Amg Energia hanno definito i lavori straordinari, autorizzati e finanziati dall’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Palermo per un importo di euro 24.480 oltre iva, con cui è stata completata la riqualificazione dell’illuminazione a led in alcune strade (e porzioni di strade) del quartiere che non erano state interessate dai progetti di rinnovo degli impianti, già realizzati dal Comune con appalti affidati all’esterno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Cep, riqualificati a led 46 nuovi punti luce tra le vie Cammarano e Paladini

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