cento di questi fo

Cent’anni fa esatti nasceva Dario Fo, venuto al mondo il 24 marzo 1926 a Sangiano, un paesino nel Varesotto. Milano, città dove la sua genialità ha attecchito ed è esplosa, lo ricorderà con una targa commemorativa che verrà posata presso l'abitazione di corso di Porta Romana 132, dove ha vissuto insieme alla moglie Franca Rame. Alla vigilia della cerimonia la nipote, Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo-Rame, sottolinea che il Comune “poteva fare di più”. E come darle torto. Certo che la città poteva fare di più per quel suo illustre concittadino insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 1997. In 193 anni di storia è toccato a due soli altri milanesi, Ernesto Teodoro Moneta (Pace, 1907) e Giulio Natta (Chimica, 1963). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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