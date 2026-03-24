Cento anni di Palmidina Rocca | un premio a 40 imprenditrici che hanno reso grande il turismo

Sessant’anni di accoglienza, quattro decenni di protagonismo femminile, un centenario che diventa un riconoscimento collettivo. Sabato 28 marzo, al Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi, la famiglia Vitali-Rocca consegnerà il “Premio Palmidina Rocca – 100” a oltre quaranta imprenditrici e professioniste che hanno scritto pagine fondamentali dello sviluppo turistico di Comacchio. “Non una semplice cerimonia, ma un gesto dal valore simbolico forte, nato per ricordare Palmidina Rocca, la figura centrale di una dinastia dell’ospitalità locale, nel giorno in cui avrebbe compiuto cento anni”, scrivono gli organizzatori. A volerlo sono i... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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