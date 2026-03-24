Arezzo, 24 marzo 2026 – Vasco Zirri, nato nel 1925, quest’anno festeggerà i 101 anni. Nonostante l’età avanzata, anche questa volta si è recato al seggio per esercitare il proprio diritto di voto al referendum sulla giustizia, confermando una lunga tradizione di partecipazione civica nel comune di Terranuova Bracciolini. La sua presenza rappresenta molto più di un gesto simbolico: è un filo diretto con la storia della città e un esempio di impegno civile per le nuove generazioni. Vasco ha vissuto eventi che hanno segnato profondamente la comunità: ha votato al primo referendum istituzionale tra monarchia e repubblica e ha assistito alla distruzione di Terranuova durante la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centenario al voto a Terranuova: Vasco Zirri, 101 anni di vita e impegno civico

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