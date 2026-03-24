Cena InCanto venerdì 27 marzo 2026 da Vivido

Venerdì 27 marzo 2026 si terrà una serata presso il locale Vivido, con un evento chiamato Cena InCanto. Durante la stessa sera, ci sarà anche una festa chiamata Bumbu PartyRum, caratterizzata da un’atmosfera vivace e musica coinvolgente. L’evento è annunciato come una serata con elevate vibrazioni e un’ambientazione curata.

Bumbu PartyRum, atmosfera top e vibrazioni alte, questo e molto altrovenerdì 27 marzo, solo da Vivido!Questa notte ha un sapore diverso!Cena in Canto:Music Selector: Alex EffeEntertainer: Carlotta SavorelliDj Club: Andrea CamiciInfo & prenotazioni: +39 347 2659882. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Cena InCanto al VividoVenerdì 23 gennaio 2026 al Vivido torna il party “Cena InCanto” con il tema Hollywood party.