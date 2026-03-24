Educare, coinvolgere, lasciare un segno concreto sul territorio. Con questi obiettivi, il Lions Club Sansepolcro ha celebrato la " Festa dell’Albero nelle scuole ", trasformando una giornata dedicata all’ambiente in un’esperienza formativa e partecipata per gli studenti. Cuore della giornata è stata la piantumazione di dieci alberi di corbezzolo, realizzata in collaborazione con la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea – Carta di Caltagirone (alla quale ha già aderito il Comune di Sansepolcro) e con la Tecnothermo Società Benefit di Daniele Intelisano. Presenti anche i Carabinieri forestali del reparto Biodiversità di Pieve Santo Stefano e l’Unione dei Comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celebrata la "Festa dell’Albero"

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