Ceglie Agata Scarafilo scende in campo | Un progetto condiviso per il bene comune

La candidata sindaca del centro-sinistra e del mondo civico spiega le ragioni della sua sfida per le amministrative di maggio: “Niente promesse faraoniche, ma opere concrete e visione etica” CEGLIE MESSAPICA – I tempi sono maturi. Con una riflessione che unisce pragmatismo amministrativo e passione civile, Agata Scarafilo ufficializza la sua candidatura a Sindaca di Ceglie Messapica per la coalizione di centro-sinistra e per una nutrita rappresentanza del mondo civico. Una scelta che affonda le radici in un impegno sociale mai interrotto e che oggi trova una sintesi politica precisa. Non è una decisione maturata nel vuoto, quella della Scarafilo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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